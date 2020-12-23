عُقد، الثلاثاء، اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة للعام 2020 برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط والجمعية العمومية، مصطفى صنع الله.

وشهد الاجتماع، استعراض نشاط شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، إضافة الى نشاط إداراتها المختلفة خلال العام الحالي.

وفي السياق ذاته؛ بحث صنع الله برامج العمل في الشركة والميزانية المقترحة لسنة 2021 والتطرق إلى مختلف المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال العام المقبل والصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركة في تنفيذ أعمالها.

وفي سياق منفصل، وفي إطار الاجتماعات التي عقدتها الجمعية العمومية لاستعراض نشاطات الشركات النفطية بحثت اللجنة النشاط العام لشركة الجوف للتقنية النفطية عن العام 2020 بالإضافة إلى مناقشة النشاط المتوقع والميزانية التقديرية لسنة 2021 للجوف، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجهها والحلول المناسبة لتجاوزها، لضمان إيفائها بالتزاماتها تجاه شركات القطاع.

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