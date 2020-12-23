خلال دقائق.. انقلاب مفاجئ للدولار.. وهذه اخر اسعار العملات والذهب مقابل الدينار الليبي 23/12/2020

شهد سعر الدولار الامريكي انقلاباً مفاجئاً في اسعاره مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تراجعاً ملحوظاً في تداولات السوق الموازية اليوم الاربعاء.

وسجل الدولار الامريكي ارتفاعه ظهر اليوم حيث ارتفع إلى 5.61 دينارا قبل ان يعاود الانخفاض المفاجئ بشكل طفيف الساعة (14:10) إلى 5.51 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 23-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.51 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.52 دينار

اليورو = 6.77 دينار

الجنية الإسترليني 7.47 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 2.09 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.85 دينار

الذهب:

كسر الذهب عيار 18 ب235 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب274.1 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب296.6 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب313.3 دينار

ذهب جديد 18 من 325 دينار

ذهب جديد 21 من 365 دينار

ذهب مستعمل 18 من 265 دينار

ذهب مستعمل 21 من 310 دينار

فضة كسر من 2.70 دينار على حسب العيار

فضة جديدة من 09 دينار على حسب العيار

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