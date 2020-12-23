“الواحة” تبحث المرحلة الأولى من تأهيل حقل “الظهرة”

بحث رئيس شركة “الواحة للنفط”، نوري الصيد، سير العمل بالمرحلة الأولى من حقل “الظهرة”، الهادفة إلى تجهيز مجمع سكني وتوفير سبل الراحة للعاملين؛ تمهيدًا لعودة العمل بشكل تدريجي.

وتطرق الاجتماع، الذي عُقد الثلاثاء بمقر الشركة وجمع “الصيد” مع رئيس لجنة إعادة تأهيل حقل “الظهرة” صلاح مرعي رفقة الشريك الأجنبي جان ميشيل، عبر الدائرة المغلقة؛ إلى إمكانية الاستفادة من معدات الإنتاج المبكر ودراسة الإيجابيات والسلبيات، بالإضافة إلى منع أي عراقيل فنية محتملة، وسرعة تنفيذ الأعمال الخاصة بالمعدات السطحية ومشروع حقن المياه التجريبي بمكمن “الظهرة – الجفرة”.

وفي السياق ذاته، أكد “الصيد” على أهمية عودة هذا الحقل الحيوي، مشيرًا إلى أنه يعزّز من الإنتاج.

وفي الختام، أشاد رئيس المؤسسة بجهود العاملين بالحقل، في أداء المهام المنوطة بهم.

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