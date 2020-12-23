لجنة الازدواج الوظيفي بـ”العمل” تدرس الملفات العالقة

عقدت لجنة الازدواج الوظيفي بمركز المعلومات والتوثيق في وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة “الوفاق” اجتماعها الأخير للعام 2020؛ لدراسة مستندات الازدواج الوظيفي.

وقام أعضاء اللجنة بدراسة 660 نموذجًا من مستندات الازدواج الوظيفي، ضمن الدفعة 189.

وفي السياق ذاته، أكد مدير عام المركز ، مسعود القذافي، أن هذا الاجتماع الأخير للعام الحالي، قبل أن تستأنف اللجنة أعمالها، منتصف شهر يناير الجاري 2021.

وكانت لجنة التسوية قد بحثت، خلال اجتماعها الشهر الماضي، نموذج ضمن الدفعة “187”، حيث تضمّن الاجتماع، بحث ومناقشة اختصاصات اللجنة المتمثلة في تسوية الازدواجات الوظيفية.

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