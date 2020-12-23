بومطاري يُحيل للمركزي “إذن صرف” أكثر من مليار دينار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط

قال متحدث باسم النقابة العامة لعمال النفط اليوم الأربعاء، إن وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني أحال إذن صرف إلى المصرف المركزي بطرابلس يتعلق بالميزانية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط للعام القادم.

وأوضح لؤي داود في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، بأن وزارة المالية قامت بإحالة إذن صرف ما قيمته 1.48 مخصصة لميزانية المؤسسة الوطنية للنفط خلال العام القادم 2021.

وأشار داود إلى أن حصول المؤسسة الوطنية للنفط على الأموال اللازمة للعام القادم سيمكنها من تجاوز أزمة تأخر المرتبات، إضافة إلى تغطية مصاريف التشغيل خاصة مع عودة الإنتاج إلى معدلاته السابقة.

ومن المتوقع أن يقوم المركزي في طرابلس بصرف الميزانية خلال الأيام القليلة القادمة، بحسب المسؤول في النقابة العامة لعمال النفط.

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