هبوط جديد في أسعار النفط

هبطت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، بعد تقرير بالقطاع؛ أظهر زيادة غير متوقعة لمخزونات النفط الخام الأمريكية، بالإضافة إلى زعزعة الأسواق، التي تسبّب فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن هدّد بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بـ”كوفيد-19″، طال انتظارها.

وبحلول الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا؛ سجّلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” انخفاضًا بـ 71 سنتًا، إلى 49,37 دولارًا للبرميل، وبالمقابل انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 67 سنتًا، مُسجّلة 46,35 دولارًا للبرميل.

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