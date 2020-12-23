العماري يؤكد على ضرورة إقفال السنة المالية للوزارة في 2020

أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني محمد زايد اليوم الأربعاء، على ضرورة استيفاء كافة المستندات المطلوبة لإقفال السنة المالية وإعداد التقرير المالي عن العام 2020.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع مع ضمّ وكيل الوزارة ومديري الشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، ومديري مكاتب شؤون الوزارة والمراجعة الداخلية والمراقب المالي العام، والذي خصّص لمتابعة تنفيذ ميزانية العام 2020، في أبوابها المختلفة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن الاجتماع تناول تقريراً مفصّلاً على مخصّصات الباب الثالث تحديداً الدراسات العليا بالداخل والبعثات الدراسية والبابين الأول والثاني المتعلّقين بديوان الوزارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية