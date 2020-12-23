محمود يبحث مع وزير المالية المالطة الاستثمارات الليبية

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود اليوم الأربعاء، مع وزير المالية والعمل المالطي كلايد كارونا مستقبل الاستثمارات الليبية في الجزيرة.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي مقتضب، إن الاجتماع تناول أوضاع الاستثمارات الليبية في مالطا، وسبل توفير بيئة مناسبة لتلك الاستثمارات بما ينعكس بالمنفعة العامة للدولتين.

وأشار البيان إلى أن مشاركة مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية سالم احنيش في الاجتماع الذي تطرق للاستثمارت الخارجية التي تديرها الشركة هناك.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والمُدير التنفيذي للمؤسسة علي محمود على أن الزيارة التي قام بها الوزير المالطي تصبّ في صالح متابعة استثمارات المؤسسة لدى جميع دول العالم دون استثناء.

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