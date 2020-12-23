اقتصاد

وعود بتحسين واقع الكهرباء جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التأم بديوان المجلس التسييري لبلدية العزيزية، اجتماع ضم رئيس وأعضاء المجلس ومدير عام التوزيع بشركة الكهرباء، ومدير إدارة توزيع الكهرباء الجفارة، ومدراء دوائر التوزيع السواني والعزيزية وشمال العزيزية ومدير حماية الطاقة الكهربائية الجفارة.

وتم في الاجتماع متابعة عمل الفرق الصيانة من حيث نسب الإنجاز، واستعراض الاحتياجات المطلوبة من مدراء الدوائر بالمنطقة من أجل إتمام توصيل التيار الكهربائي لجميع المناطق المتضررة بسبب الأحداث التي وقعت في عدد من المناطق بالجفارة.

وأكد مدير عام التوزيع بالشركة العامة للكهرباء بأن العمل جارٍ على توفير المحولات الكهربائية والأسلاك والأعمدة في الفترة القادمة، مثمنا مجهودات فرق الصيانة التابعة للدوائر الكهرباء الجفارة بالإسراع في إعادة التيار الكهربائي لعدد كبير من المنازل والمزارع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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