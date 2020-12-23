رئيس هيئة الكهرباء يبحث أوضاع الشبكة الكهربائية داخل بلدية أوجلة

بنغازي 23 ديسبمر 2020 (وال)- استقبل رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية الدكتور فخري المسماري، بمكتبه في مقر الهيئة؛ وفدًا من أعيان بلدية أوجلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة، إنه تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع الشبكة الكهربائية داخل منطقة أوجلة، وأبرز المشاكل والاختناقات بالشبكة داخل المنطقة وآلية وضع الحلول لها، إلى جانب بحث آلية توفير احتياجات مكونات الشبكة الكهربائية لمنطقة أوجلة من دعم مكتب الصيانة السريعة التابع لشركة العامة للكهرباء، حتى يتسنى للعاملين من مهندسين وفنيين تلبية نداء المواطن في أسرع وقت ممكن، فور حدوث أي عطل تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عنه.

وأضاف خليفة أنه رئيس الهيئة ناقش آلية توفير احتياجات “التجمعات الزراعية” داخل المنطقة وبشكل مستعجل، من أجل إيصال التغذية الكهربائية لتلك التجمعات ودعمها أيضًا ببعض من مواد الإنارة.

وأشار خليفة إلى أن رئيس الهيئة الدكتور فخري المسماري، أصدر تعليماته العاجلة بضرورة تركيب محطة محمولة “220/30 ك.ف” من أجل معالجة تذبذب التيار الكهربائي داخل منطقة أوجلة والمناطق المجاورة لها.

وأوضح خليفة أن رئيس الهيئة الدكتور فخري المسمارى؛ تعهد بتوفير كافة النواقص ومعالجة كافة المشاكل لسكان منطقة أوجلة، حتى يصل التيار الكهربائي لها دون أي تذبذب أو انقطاع. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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