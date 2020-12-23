بعد تعديل سعر الصرف.. قرارات هامة تمس حياة المواطن

قام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بتحركات حكومية ملموسة على المستوى المالي والاقتصادي بعد أيام قليلة من تعديل سعر صرف الدولار.

من بين هذه التحركات، إعادة تفعيل قرار الحكومة الصادر في عام 2013 بشأن زيادة المرتبات بنسبة 20%، وتعديل حكم استثناء الجهات التي لديها جداول مرتبات خاصة أو أصحاب علاوة تمييز والعاملين بالخارج، فيما لن تشمل هذه الزيادة الفئة التي خفضت لها مرتباتها خلال أبريل الماضي، ووفقا لخبراء فإن الحكومة تسعى لتقليص فجوة فارق المرتبات في القطاع العام.

ولم تقتصر تحركات “الرئاسي” على الإجراءات السابقة، فقد عقد النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق اجتماعا مطولا مع وزير المالية فرج بومطاري ووزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي نتج عنه توقيع مذكرة تفاهم بشأن ربط منظومة منحة الزوجة والأبناء في إطار تعزيز التعاون وتسهيل الإجراءات بين الوزارتين تمهيدا للبدء بصرفها.

كم بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال اجتماع موسع عقده الثلاثاء رفقة الوزراء، ميزانية العام المقبل وآثار تعديل سعر الصرف الجديد عليها.

ويترقب الشارع الليبي يوم 3 يناير المقبل الذي يصادف البدء الفعلي ببيع النقد الأجنبي للجمهور في انتظار أن يصدر المركز آليات ضبط البيع للأفراد والمؤسسات متسائلين إذا ماذا كانت كل هذه الإجراءات ستحد من أزمة السيولة النقدية.

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