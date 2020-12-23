“TANEFT” الروسية تدرس إمكانية استئناف عملياتها في ليبيا

ذكرت صحيفة ميديا ​​إيست مونيتور أن شركة “TANEFT” ترغب في العودة واستئناف عمليات الإنتاج والاستكشاف في عدة مواقع في ليبيا بعد توقف أنشطتها بسبب الحرب الأهلية في البلاد.

وبحسب الصحيفة صرح الرئيس تتارستان رستم مينيخانوف لـ”TASS” أن الشركة تدرس استئناف العمل في 4 مناطق استكشافية في ليبيا وتخطط أيضًا لاستئناف التنقيب في سوريا.

ووفقا للصحيفة فإن الشركة تتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج من المشاريع إلى 50 مليون طن، بينما تدرس أيضًا مشاريع استكشاف أخرى في آسيا الوسطى وإفريقيا والشرق الأوسط ، بعد عام 2011 حاولت الشركة العودة إلى ليبيا لكنها اضطرت إلى المغادرة مرة أخرى في عام 2014 بسبب تصاعد التوترات العسكرية.‏

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية