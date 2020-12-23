“عز الدين عاشور” يوضح لصدى ايجابيات زيادة المرتبات

صرح الخبير المصرفي “عز الدين عاشور” لصحيفة صدى الاقتصادية حول قرار زيادة المرتبات بنسبة 20‎%‎ .

حيث قال أنه عندما تم تخفيض مرتبات الفئات العليا بنسب تراوحت بين 40% إلى 20% ، كان هناك في ذلك الوقت تفكير في رفع مرتبات الفئات الدنيا ، إلا انه لم يكن الأمر متاح في ذلك الوقت وذلك لأن الجزء الأكبر من فاتورة المرتبات تشمل معظم الذين كانت دخولهم أقل من ألف دينار ، ولذلك تعذر معالجة الموضوع .

وتابع بالقول: والآن أصبح بالامكان رفع مرتبات تلك الفئات بعد تغيير سعر الصرف ، في محاولة لمعالجة الخلل الكبير في منظومة الأجور في الوظيفة العامة ، إلى أن يتم وضع منظومة مرتبات عادلة ، وإعادة هيكلة الوظيفة العامة في المدى المتوسط .

وأضاف بالقول: أعتقد أنها خطوة مناسبة وجاءت في وقتها لتحسين الظروف المعيشية لفئة كبيرةً من العاملين في الدولةً ، نأمل أن تعالج مشكلة التفاوت الكبير في مرتبات العاملين في القطاع وفق معايير مهنية صحيحة ، وأن يتم ربط الأجور بالأداء الوظيفي وفقا لمعايير حقيقية و قابلة للقياس ، بعد تعديل سعر الصرف أصبح هناك فرصة ومتسع من الوقت لاصلاح هيكل الوظيفة العامة ، وتحسين جودة الانفاق العام .

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