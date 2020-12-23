تيار “بالتريس” يحتج أمام المركزي رفضا لـ”سعر الصرف”

نظم تيار “بالتريس”، اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية أمام مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، للمطالبة بتحسين الخدمات المصرفية كافة.

وأصدر منتسبو التيار بيانا رفضوا فيه تعديل وتوحيد سعر الصرف الجديد عند 4.84 دنانير لكل دولار، مطالبين بأن يكون عند مستويات 3 و3.7 دينار لكل دولار، وفتح تحقيق حول شبهات الفساد، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي، وتوفير السيولة النقدية.

وكان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بقطبيه في طرابلس وطرابلس، عقد اجتماعا موحدا عبر الانترنت هو الأول منذ 6 سنوات، اتفقا خلاله على تعديل وتوحيد سعر الصرف لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية عند 4.48 دنانير، اعتبارا من 3 يناير المقبل.

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