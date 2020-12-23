مذكرة تفاهم بين ركز تنمية الصادرات والشركة العالمية للملاحة

وقع المسؤلون عن مركز تنمية الصادرات اليوم الأربعاء على مذكرة تفاهم مع الشركة العالمية للملاحة؛ في إطار دعم المنتج المحلي وتسهيل عملية تصديره للأسواق العالمية.

وقال مركز تنمية الصادرات في بيان، إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود المركز الرامية إلى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودعمه للصناعة الوطنية وتسهيل الدخول للأسواق العالمية أمام المصدرين.

وأوضح المركز أن الهدف من الاتفاقية مع شركة الملاحة دعم المنتج المحلي وتسهيل عملية تصديره للأسواق العالمية.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للملاحة على أن الشركة لديها مكاتب في كل الموانئ التجارية والنفطية وأن الاتفاقية ستعطى الأهمية والأولوية للمصدرين المسجلين لدى مركز تنمية الصادرات.

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