بنغازي .. لجنة شؤون العاملين بوزارة المالية والتخطيط تعقد اجتماعها الثالث عشر

بنغازي 23 ديسمبر 2020 (وال)- عقدت لجنة شؤون العاملين بوزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية الأربعاء، اجتماعها الــ 13 بحضور معالي وكيل وزارة المالية والتخطيط والمكلف بتسيير مهام الوزارة الأستاذ أمراجع غيث.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة الأستاذ طارق دربي، ومراقبي الخدمات المالية بالبلديات عبر برنامج الزوم، والربط مع باقي المراقبات والمكاتب التابعة للوزارة، استعراض معالي وكيل وزارة المالية والتخطيط والمكلف بتسييّر مهام الوزارة الأستاذ أمراجع غيث، بنود محضر الاجتماع وإقرار مجموعة من النقاط وإحالة بعض النقاط للدراسة بموافقة كافه أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى سيّر عمل اللجنة طول ثمانية سنوات ماضية.

ونوه معالي وكيل وزارة المالية والتخطيط لدور الوزارة وأعضاء اللجنة، من حيث إنجاز المطلوب منهم على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن المحضر القادم جاهز خلال الأسبوع القادم تمهيدًا لاعتماده. (وال- بنغازي) هـ أ / ر ت

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