مصر تنفذ خطة لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع أفريقيا

قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، إن بلادها تنفذ خطة استراتيجية لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع دول القارة الأفريقية بهدف زيادة التبادل التجاري وانتشار الصناعات المصرية والأنشطة الاقتصادية الأخرى بينها الزراعة.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها في منتدى الأعمال المصري الزامبي، أن مصر تربطها بزامبيا علاقة تجارية كبيرة، مشددة على أهمية إقامة السوق المشتركة الاقتصادية الكوميسا لدول جنوب وشرق القارة، مبينة أن بلادها على استعداد لتبادل الخبرات الصناعية لتطوير الشراكة الاقتصادية مع الدول الأفريقية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية أعلنت في مايو الماضي عن انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 35% بقيمة تبلغ 5.570 مليار دولار في الربع الاول من العام الجاري.

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