اقتصاد

مصر تنفذ خطة لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع أفريقيا

تم النشر منذُ 16 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، إن بلادها تنفذ خطة استراتيجية لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع دول القارة الأفريقية بهدف زيادة التبادل التجاري وانتشار الصناعات المصرية والأنشطة الاقتصادية الأخرى بينها الزراعة.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها في منتدى الأعمال المصري الزامبي، أن مصر تربطها بزامبيا علاقة تجارية كبيرة، مشددة على أهمية إقامة السوق المشتركة الاقتصادية الكوميسا لدول جنوب وشرق القارة، مبينة أن بلادها على استعداد لتبادل الخبرات الصناعية لتطوير الشراكة الاقتصادية مع الدول الأفريقية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية أعلنت في مايو الماضي عن انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 35% بقيمة تبلغ 5.570 مليار دولار في الربع الاول من العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليق

  • يعني باختصار تتهموا بلاد المغرب بالعمالة وإقحامهم في مشاكل اقتصادية وحدودية من دول معادية مع دول محاورة وتقوموا بتخريب ممتلكات دول اخرى وارسال ممنوعات عبر الحدود مع المستشرقين وتسخرروا من الأنبياء والرسل وتقوموا بحجر بيت الله الحرام وصد عن سبيله مع ازهركم واخوانكم – وتلقون الشعر والأغاني فالإمارات وتعزير العلاقات الأوربية والتنقيب …. والآن بكل بساطة ” تريدون العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الافريقية ..!!! والله رحلة فساد بامتياز
    ” فاستخف قومه فأطاعوه ” صدق الله العليم الحكيم

    رد