الليبية للاستثمار تبحث أوضاع الاستثمارات في مالطا

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بحث رئيس مجلس الإدارة والمُدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسين مع وزير المالية بجمهورية مالطا أوضاع الاستثمارات الليبية في مالطا.

وناقش حسين خلال اللقاء في طرابلس الذي حضره مُدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية التابعة للمؤسسة سالم احنيش سبل توفير بيئة مناسبة لتلك الاستثمارات بما ينعكس بالمنفعة العامة للدولتين.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة والمُدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار بهذه الزيارة التي اعتبر أنها تصبّ في صالح متابعة استثمارات المؤسسة لدى جميع دول العالم.