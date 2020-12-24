اجتماع الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف يناقش إعادة تشغيل المجمع الصناعي

ناقشت الجمعية العمومية لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز الأربعاء، وضع خطة إعادة التشغيل كمرحلة أولى من خلال استيراد كميات من الايثلين لتشغيل الخط الأول لمصنع البولي ايثيلين وصولاً إلى مرحلة التسويق المحلي، إضافة إلى إجراء بعض التحويرات على خزانات النافثا والوقود لتشغيل مصنع الإثيلين.

ووفق بيان للشركة، تناول الاجتماع أنشطة الإدارات المختلفة والمشاريع التي نُفِذًت والمزمع تنفيذها في العام 2021، والتطرق إلى الميزانية العامة والمصروفات لسنة الحالية، والميزانية المقترحة للعام القادم.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأنه وبالرغم من الصعوبات التى يواجهها القطاع بصفة عامة متمثلة في قلة الميزانيات وإنتشار جائحة كورونا إلا أنها تمكنت من استمرار تنفيذ خطة إعادة التشغيل والتي وصلت إلى نهايتها وجاهزية المجمع للتشغيل؛ من خلال وضع عدة خيارات بالتنسيق الكامل مع الإدارات المختصة بالمؤسسة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله : “إننا نؤكد على أهمية إعادة التشغيل للمجمع لعدة اعتبارات هامّة، نذكر منها تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض به، كما سيساهم استئناف عمليات الإنتاج في تلبية احتياجات الطلب المحلّي على مختلف الصناعات الثانوية التي تعتمد على المواد البلاستيكية الخام، الأمر الذي سيحدّ من الحاجة إلى الواردات الخارجية باهظة الثمن وسيساهم في خلق المزيد من الفرص للشركات في المنطقة، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة لشرائح مختلفة من القطاع الخاص النامي”.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة شعبان بسيبسو والتي أكد فيها على أن مستخدمو الشركة مستمرون في تنفيذ الخطة الرئيسية لإعادة تشغيل المجمع بل يصلون الليل بالنهار من أجل ذلك بالرغم من الظروف القاهرة والاستثنائية المعلومة لدى الجميع.

واستعرض الاجتماع بعض المشاريع التي نفذت خلال هذا العام والصعوبات والمعوقات التي قد تعرقل سير العمل بالشركة منها شح الميزانيات وهجرة العمالة ورفع المرتبات، إضافة إلى الأمور التي تتعلق بالمستخدم بشكل مباشر.

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