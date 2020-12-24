مركز تنمية الصادرات يبرم مذكرة تفاهم مع الشركة العالمية للملاحة

وقع مركز تنمية الصادرات الأربعاء مذكرة تفاهم مع الشركة العالمية للملاحة وذلك في إطار دعم المنتج المحلي وتسهيل عملية تصديره إلى الخارج

وجاء التوقيع بحضور كل من وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق رجب خليل ومدير عام مركز تنمية الصادرات محمد الديب ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للملاحة نضال بابه وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالمركز ، حيث أشار الحاضرون إلى أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة الوطنية وتسهيل دخولها للأسواق العالمية أمام الشركات المصدرة.

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