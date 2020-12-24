شركة راس لانوف تنفذ خطة إعادة تشغيل المجمع الصناعي

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أنهم سخروا كل الإمكانيات لإعادة تشغيل المجمع الصناعي بكامل طاقته التابع لشركة راس لانوف لتصنيع النفط الغاز.

وأوضح صنع الله خلال اجتماع الجمعية العمومية، أنهم وضعوا خطة لإعادة التشغيل من خلال استيراد كميات من الإيثلين وصولا إلى مرحلة التسويق المحلي، وإجراء بعض التحويرات على خزانات النافثا والوقود لتشغيل المصنع.

وأكد صنع الله أن استئناف الإنتاج سيساهم في تلبية احتياجات الطلب المحلي على مختلف الصناعات الثانوية التي تعتمد على المواد البلاستيكية الخام، وبالتالي الحد من الحاجة إلى الواردات باهظة الثمن، وخلق المزيد من الفرص للشركات في المنطقة.

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