“صنع الله” يطلع على ميزانيات التشغيل لشركة “رأس لانوف”

عقدت الجمعية العمومية لشركة “رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز”، اجتماعًا، الأربعاء، برئاسة رئيس الجمعية، مصطفى صنع الله.

واستعرض الاجتماع، الذي عُقد بشركة “سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز”، الترتيبات المالية والميزانيات اللازمة لخطة الشركة للعام 2021، بالإضافة إلى مناقشة النشاط السنوي للشركة، وما تم إنجازه والمشروعات المقترح تنفيذها في العام المقبل.

وأشار “صنع الله” إلى إعداد خطة اعادة التشغيل كمرحلة أولى، من خلال استيراد كميات من “الاثيلين” لتشغيل الخط الأول لمصنع البولي ايثيلين، وصولاً إلى مرحلة التسويق المحلي.

وأضاف: أُجريت بعض التحويرات على خزانات “النافتا”، والوقود لتشغيل مصنع “الاثيلين”.

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