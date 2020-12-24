اقتصاد

مشاورات لتوفير بيئة آمنة للاستثمارات الليبية في مالطا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس مجلس الإدارة والمُدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، الأربعاء، وزير المالية في جمهورية مالطا، بحضور مُدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية التابعة للمؤسسة، سالم حنيش.

وشهد اللقاء، الذي عُقد في طرابلس، بحث أوضاع الاستثمارات الليبية في مالطا، بالإضافة إلى بحث سبل توفير بيئة مناسبة لهذه الاستثمارات، بما يعود بالنفع على ليبيا ومالطا، على حد سواءٍ.

وفي السياق ذاته؛ رحّب رئيس مؤسسة الاستثمار بزيارة الوزير المالطي، مشيرًا إلى أنها ستكون لصالح المؤسسة في متابعة استثماراتها لدى جميع دول العالم.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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