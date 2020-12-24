“نواب طبرق” يبحث ملف الإصلاح الاقتصادي مع فريق الخبراء والبعثة الأممية

نظمت لجنة الخارجية بمجلس النواب في طبرق اليوم الخميس، اجتماعاً افتراضياً تناول ملف الإصلاح الاقتصادي الذي تشرف عليه البعثة الأممية.

وشارك في الاجتماع الفريق الاقتصادي لبعثة الأمم المتحدة وفريق الخبراء الليبيين المستقلين الذين شاركوا في حوار جنيف، إضافة إلى أساتذة الاقتصاد من جامعة بنغازي واجدابيا ومجلس خبراء برقة ومركز البحوث بجامعة طبرق.

ووفق بيان للمجلس، تناول الاجتماع المسار الاقتصادي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة والإصلاحات الاقتصادية التي يتم العمل عليها لحلحلة المختنقات الحالية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن.

وأشار البيان إلى رئيس لجنة الخارجية بالمجلس يوسف العقوري، أكد على أن الملف الاقتصادي يعتبر من أولويات النواب نظراً لتأثيره على المستوى المعيشي وعلى الاستقرار بشكل عام، لافتاً إلى أهمية تكثيف الجهود من قبل المتخصصين الليبيين في مجال الاقتصاد من أجل توفير حياة أفضل للمواطن بشكل عام.

وتطرق المشاركون إلى السياسات النقدية الحالية والملاحظات حولها وأهمية توحيد المؤسسات الاقتصادية وسبل دعم الإصلاحات الاقتصادية من أجل أن تحقق أهدافها، بحسب البيان.

وأوضح العقوري أهمية توسيع المشاركة المحلية مع بعثة الأمم المتحدة لتشمل الأكاديميين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي، إضافة إلى اتفاق المشاركين على أهمية أن تتواصل الاجتماعات من أجل تبادل الآراء ووجهات النظر للخروج بأفضل التوصيات لصانع القرار من أجل سياسات اقتصادية فعالة في هذه المرحلة.

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