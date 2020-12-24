“اقتصاد الوفاق” تبحث العملية الإنتاجية بشركات مطاحن الدقيق

بحث وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون الاقتصاد بحكومة “الوفاق”، مع مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة ورئيس قسم الأسعار بالوزارة وعدد من شركات مطاحن الدقيق العامة والخاصة ورئيس وأعضاء نقابة الخبازين؛ سير العملية الإنتاجية بشركات مطاحن الدقيق، ومخزون القمح المتوفر لديها.

وشهد الاجتماع، طرح كافة المشاكل والصعوبات التي تُواجه شركات مطاحن الدقيق والأعلاف في عملها، وسبل تذليلها، وبحث الآلية المناسبة لضمان استمرار العملية الإنتاجية.

من جانبه؛ شدد وكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد، على أن الوزارة تعمل على فتح منظومة الاعتمادات التي لها تأثير مباشر من خلال توريد القمح والدقيق، إضافة إلى وضع العديد من التوصيات التي تُحال إلى المجلس الرئاسي، والتي من شأنها توفير مادة الدقيق لضمان تدفقه في السوق المحلي.

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