وصول 1350 سيارة إلى بنغازي من السوق الأوروبية

وصلت إلى ميناء بنغازي عدد من السفن مُحمّلة بسلع وبضائع متنوعة بالإضافة إلى بواخر سيارات مستوردة من السوق الأوروبية.

واستقبلت الأرصفة التجارية الباخرة Neptune Dynamis مُحمّلة بــ 372 سيارة، بعد ما أفرغت جزءًا من حمولتها في ميناء مصراتة.

وقد وصلت، صباح اليوم الخميس، الباخرة c batrs، وعلى متنها 1978سيارة مستوردة من السوق الأوروبية.

وفي بيانات حديثة، نشرتها إدارة الميناء؛ فإن السفينة alck وصلت مُحمّلة بـ84 حاوية بها سلع مختلفة.

وكان عدد من ناقلات المحروقات، قد وصل، في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث استقبلت الأرصفة النفطية الناقلة VALLE DI CORDOBAوعلى متنها 32 ألف طن متري من الديزل.

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