علامات استفهام تُلاحق ضوابط خطة تعديل سعر الصرف

تقرير 218

بعد مرور نحو عشرة أيام على إصدار مصرف ليبيا المركزي، بيان توحيد وتعديل سعر صرف الدولار عند 4,84 دينارًا؛ لم يعلن المصرف عن ضوابط بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض التجارية والشخصية والحكومية، وذلك على الرغم من قرب موعد البدء بطرح الدولار أمام الجمهور؛ الأمر الذي وضع علامات استفهام كثيرة لدى مختصين حول الآليات الجديدة.

وذهب بعض المراقبين، في نظرتهم للملف، إلى أن إيرادات العملة الصعبة مازالت مُجمّدة في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، معزّزين طرحهم ببيان مصرف ليبيا المركزي، الذي ورد فيه، أن مؤسسة النفط ما زالت تحجب بعض الإيرادات السيادية عن السنوات الماضية، فضلاً عن عدم القيام بعملية المطابقة للإيرادات النفطية عن شهر نوفمبر، إذ شدّد المركزي على ضرورة مطابقتها مع المؤسسة، وفقًا لكميات الغاز والنفط المُصدّرة.

وساهم عدم الإفصاح عن ضوابط بيع النقد الأجنبي، في استقرار قيمة الدولار أمام الدينار، في السوق السوداء، حيث ما زالت التداولات تتم عند مستويات 5,5 دينارًا، أو أقل بقليل للدولار الواحد.

وطالب خبراء وناشطون ومؤسسات مختلفة، بخفض قيمة سعر الصرف الجديدة إلى مستويات تتراوح بين 3 و3,70 دينارًا للدولار، مُتخوفين من أن يساهم التعديل الجديد في رفع أسعار السلع.

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