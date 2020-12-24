بعد تراجع الدولار.. هذه اخر اسعار العملات والذهب مقابل الدينار الليبي 24/12/2020

شهد سعر الدولار الامريكي استقراره على انخفاض مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تبايناً في تداولات السوق الموازية اليوم الخميس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 24-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.53 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.54 دينار

اليورو = 6.73 دينار

الجنية الإسترليني 7.48 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 2.09 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.85 دينار

الذهب:

كسر الذهب عيار 18 ب231 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب269 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب292 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب308 دينار

ذهب جديد 18 من 325 دينار

ذهب جديد 21 من 365 دينار

ذهب مستعمل 18 من 265 دينار

ذهب مستعمل 21 من 310 دينار

فضة كسر من 2.70 دينار على حسب العيار

فضة جديدة من 09 دينار على حسب العيار

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