اقتصاد

تنظيم الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مجلس الأعمال التونسي الأفريقي بصفاقس اليوم الخميس، إنه يستعد لإقامة الدورة الثالثة من المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، في 11 يناير القادم.

وأوضح المجلس في بيان، إلى أن الهدف من المنتدى إعادة الثقة وتنقية مناخ الاستثمار وتطوير التبادل التجاري بين تونس وليبيا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار البيان أيضا إلى أن من بين الأهداف الحد من المشاكل اللوجستية المترتبة على أزمة فيروس كورونا ودعم أوصر التعاون المشترك في ظل وضع إقليمي صعب للغاية يتطلب جهود مضاعفة.

وأكد على أن فاعليات المنتدى ستشهد تنظيم اللقاءات الثنائية بين رجال ونساء أعمال ليبيين مع نظرائهم من تونس.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليقات

  • Avatar يقول الاعلام المعادي الغربي والاعلام المستفز العربي وغياب الاعلام الهادف والحقيقي والمضاد للاعلام الغير صادق:

    كيف يتم خلط اعلام للدول المستقلة بهذا الشكل المهين ..؟!!!
    دولياً ودوبلوماسياً هذا منافي للقانون الدولي والعلاقات الخارجية والأمنية بكل المعايير . !

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