وزارتا “العمل والتعليم” تُنسّقان لاعتماد الملاك الوظيفي

ناقش وفد من وزارة العمل والتأهيل، مع وفد آخر من وزارة التعليم، آليات التنسيق المشترك بينهما؛ لاعتماد الملاك الوظيفي لوزارة التعليم.

وبحث المجتمعون الإجراءات التنظيمية المُنفّذة من قبل وزارة التعليم والجهات التابعة لها بشأن الملاك الوظيفي، إضافة إلى العمل والتنسيق مع وزارة العمل لاعتمادها.

وتم بحث تشكيل فريق عمل مشترك بين إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة العمل والتأهيل والادارات الفنية بوزارة التعليم؛ لغرض مراجعة الملاك الوظيفي لوزارة التعليم؛ وذلك تمهيدًا لإحالة الاعتماد.

وشارك في هذا الاجتماع، مدير ادارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة العمل ناصر بربه، مع عدد من الخبراء الفنييْن بالوزارتيْن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية