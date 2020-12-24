إيني: اكتشاف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر

كشفت شركة “إيني” الإيطالية، الاربعاء، عن اكتشاف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر، قدرت إنتاجه اليومي بـ10 آلاف برميل يومياً تضاف إلى إجمالي إنتاج الشركة في مصر.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الاكتشاف الجديد يقع في امتياز مليحة وتحقق من خلال البئر الاستكشافية أركاديا 9 في قاعدة جنوب أركاديا الرئيسي، مضيفة أنه بعد الاكتشاف حفرت بئرين للتطوير هما أركاديا 10، و11 ، حيث أن البئرين المذكورين يشتركان مع بئر أركاديا 9 في ذات الاتصال بين الزيت والماء بالخزان المكتشف.

وكان وزير وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا قد وصف إيني الإيطالية أنها شريك استراتيجي لبلاده مشددا على اهمية التعاون بينهما حيث لمح بأنه سيكون الكثير من المشروعات مع “إيني”.

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