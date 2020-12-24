“أصحاب الأعمال” يبحث دور المجلس بالقطاع الخاص وبرنامج الاعتمادات مع المصرف الخارجي

بحث المسؤلون عن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين اليوم الخميس في اجتماع دوري بالعاصمة طرابلس، الاتفاق المبدئي بين المجلس ومصرف ليبيا الخارجي بشأن تسهيل إجراءات فتح حساب المعاملات المصرفية لأصحاب الأعمال.

وأوضح المجلس في بيان، بأن الاجتماع تناول أهمية إحياء المجالس المشتركة وآلية إنشاءها بحيث تعود تلك المجالس بالنفع على الاقتصاد والتنمية وبما لا يضر بالاقتصاد الوطني أو ان تكون أداة استغلال أو فساد.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش الترتيبات المتعلقة بالشكل القانوني لمنصة مناصرة القطاع الخاص ومنصة الأعمال الرقمية والتي سيتم انشاؤها بالشراكة مع المؤسسة الأمريكية للتنمية الدولية.

وخلص الاجتماع إلى اتفاق على فتح فرع المجلس في المنطقة الجنوبية بمدينة سبها، إضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية في المنطقة الشرقية والاتفاقيات التي تم عقدها بالخصوص.

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