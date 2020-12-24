عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط للعام 2020، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” .

وتناول الاجتماع الخسائر والاضرار التي تعرّضت لها مرافق الشركة، جراء الحروب التي اندلعت بها طيلة السنوات الماضية، مما أثّر سلباً بشكل مباشر على السعات التخزينية للمحروقات،

كما تم التطرق بشكل تفصيلي الى خطط شركة البريقة الطموحة لإعادة تأهيل رصيف ميناء طبرق ومرافقه الحيوية التي تهالكت بسبب قِدَمِهَا وتآكلها جرّاء عوامل التعرية .

و مناقشة التحديات التي تواجهها الشركة في إيصال المحروقات للجنوب الليبي، بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، والحلول المناسبة والكفيلة لحلحلتها لضمان وصولها الى أهلنا بالجنوب بطريقة آمنة.

ناقش الحاضرون المشاريع الرأسمالية المعتمدة للعام 2020 و كذلك الميزانيات ونسبة إنجازها، والميزانيات المقترحة للعام 2021 ، والمشاريع المتعثرة ، والحلول المناسبة لها،

وتناول الاجتماع الجوانب المالية والقانونية المتعلقة بالشركة والميزانية التشغيلية التي تم تسييلها للشركة ومصروفاتها في العام 2020 ، بالإضافة إلى الخطط الاستراتيجية لإعادة تأهيل رصيف ميناء طبرق ومرافقه القديمة المتآكلة.

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