ماهي توقعات سعر الدولار حتى نهاية 2020؟

يتوقع أن تواصل أسعار الدولار الأمريكي تراجعها حتى نهاية العام الجاري، مع سيطرة الاتجاه الهبوطي على أسواق العملات العالمية منذ شهر مارس الماضي.

وتكشف الاتجاهات طويلة المدى على الرسوم البيانية الفنية الممتدة على مدى العقد الماضي عن نقاط تحريك متعددة يمكن أن تشهد انخفاض الدولار مقابل مجموعة من العملات الرئيسية.

وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بعد اتجاه صعودي دام لسنوات عديدة عبر مستوى “فيبوناتشي” المراقب عن كثب، ويواجه الارتداد بنسبة 50% الذي حرك العملة من القاع إلى القمة منذ 2011، والذي ساعد على منع أحدث انهيار في العملة الخضراء في أوائل 2018، تحديات مجدداً

الدولار مقابل الين

من المتوقع أن يغلق الدولار دون مستوى الدعم الشهري أمام الين والذي تشكل من أدنى مستوى في مارس.

ويقترب سعر الدولار أمام الين من مستوى التقلبات عند 100.60 -وهو مستوى الارتداد بنسبة 50% في فترة الصعود الممتدة من 2011 إلى 2015، بينما كان مستوى التقلبات 99.02 عند أدنى مستوى وصل إليه في يونيو 2016، وبالتالي فإن الإغلاق دون 99.02 سيفتح الباب لتراجع أكبر في 2021، رغم أن ذلك سيدفع السلطات اليابانية للتدخل لضبط التحركات.

الدولار واليورو

وكسر اليورو بالفعل الاتجاه الهبوطي أمام الدولار والذي تشكل من 1.6038، وهو أعلى مستوى في يوليو 2008 والذي تحدد خلال الأزمة المالية العالمية، ما يجلب للانتباه أعلى مستوى لليورو أمام الدولار في فبراير 2018 عند 1.2555، أي ما يقترب من 1.2517 وهو ارتداد “فيبوناتشي” بنسبة 38.2% أثناء التحرك الهبوطي لكامل الفترة من 2008 إلى 2017.

الجنيه الاسترليني يواجه الدولار الأمريكي

واختبر الجنيه الاسترليني بالفعل مستوى 1.3620 أمام الدولار، وهو مستوى الارتداد بنسبة 38.2% المشهود في فترة التراجع من 2014 إلى 2020. وسيجلب الإغلاق فوق هذا المستوى اختباراً لمقاومة عنيفة حول ذروتين رئيسيتين تم تسجيلها في 2018، وهما 1.4345 من يناير و1.4377 في أبريل.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي