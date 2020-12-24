اقتصاد

ضمنها تغذية حسابات المصارف التجارية لصرف مخصصات ارباب الأسر وتغطية الاعتمادات وغيرها … المركزي يكشف حجم الإيرادات والنفقات خلال 2020

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس خلال بيانه حول الإيرادات والنفقات أن العجز في إيرادات النقد الأجنبي قد وصل إلى 7.197 مليار من 1 يناير حتى 30 نوفمبر لسنة 2020 وتمت تغطية من احتياطيات مصرف ليبيا المركزي .

المركزي وخلال بيانه أكد على أن اجمالي الإيرادات من النقد الأجنبي قد بلغت 3.8 مليار دولار ، وتوزعت المبالغ خلال الفترة ، 6.862 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية ، تشمل 81 مليون ما نفذ من مخصصات ارباب الأسر ، و5.288 مليار دولار للإعتمادات ، و1.493 مليار دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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