عودة مطار مصراتة للعمل مع بداية يناير المقبل

قال مدير عام مطار مصراتة الدولي عادل قزيط اليوم الخميس، إن مطار المدينة أصبح جاهزًا لاستقبال الرحلات مع بداية يناير من العام القادم.

وأوضح قزيط في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأنهم قاموا بإبلاغ شركات الطيران عن استعداد المطار لاستئناف العمل في حال كانت ترغب في العودة مجددَا مع بداية السنة الجديدة.

وأشر إلى أن الشركات يمكنها أن تبدأ في تسيير الرحلات خلال الأسابيع الأولى في شهر يناير، لكن لاتزال إدارة المطارلم تتلقى الرد النهائي بالخصوص.

وأكد بأن مشروع إعادة إعمار صالة الركاب الصادر من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لايزال حبر على ورق، بينما تجاوزت نسبة الإنجار بمشروع إنشاء صالة ركاب للمغادرة ومرافق خدمية أخرى 50% والتي تشرف عليه البلدية بالتعاون مع رجال الأعمال، متوقعًا استلام المشروع في شهر مايو من العام القادم.

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