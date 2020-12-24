خارجية النواب تنظم اجتماعا مع الفريق الاقتصادي لبعثة الأمم المتحدة

أخبار ليبيا24

نظمت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، اجتماعا افتراضيا تناول الملف الاقتصادي، بحضور رئيس اللجنة، يوسف العقوري، والفريق الاقتصادي لبعثة الأمم المتحدة الذي يعمل على ملف الإصلاح الاقتصادي وفريق الخبراء الليبيين المستقلين الذين شاركوا في حوار جنيف.

كما شارك في الاجتماع أساتذة اقتصاد من جامعة بنغازي وإجدابيا ومجلس خبراء برقة ومركز البحوث بجامعة طبرق.

وتناول الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب، المسار الاقتصادي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة والإصلاحات الاقتصادية التي يتم العمل عليها لحلحلة المختنقات الحالية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن الليبي.

وأكد العقوري، على أن الملف الاقتصادي يعتبر من أولويات مجلس النواب نظراً لتأثيره على المستوى المعيشي وعلى الاستقرار بشكل عام.

ولفت العقوري، إلى أهمية تكثيف الجهود من قبل المتخصصين الليبيين في مجال الاقتصاد من أجل توفير حياة أفضل للمواطن بشكل عام.

وأوضح رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، أهمية توسيع المشاركة المحلية مع بعثة الأمم المتحدة لتشمل الأكاديميين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.

وتطرق المشاركون في الاجتماع، إلى السياسات النقدية الحالية والملاحظات حولها، وأهمية توحيد المؤسسات الاقتصادية وسبل دعم الإصلاحات الاقتصادية من أجل أن تحقق أهدافها.

واتفق المشاركون على أهمية أن تتواصل هذه الاجتماعات من أجل تبادل الآراء ووجهات النظر للخروج بأفضل التوصيات لصانع القرار من أجل سياسات اقتصادية فعالة في هذه المرحلة.