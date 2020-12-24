أخيرًا.. بريطانيا تنفّذ اتفاق التجارة لما بعد “بريكست”

أنجزت بريطانيا، اليوم الخميس، اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي؛ لمرحلة ما بعد خروجها منه، والذي يحمل مسمى “بريكست”.

جاء ذلك قبل سبعة أيام فقط من موعد انسحاب بريطانيا من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، وهو تحرك وصفه المراقبون بأنه يمثل “تحولًا عالميًا”، هو الأخطر لها منذ مرحلة ما بعد الإمبراطورية البريطانية.

وقالت رئاسة وزراء بريطانيا، وفق وكالة “رويترز”: تم إبرام الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وذكر مصدر في رئاسة الوزراء البريطانية أن البلاد أعادت السيطرة على أموالها وحدودها وقوانينها وتجارتها ومياه الصيد، وفق تعبيره.

وأضاف: الاتفاق نبأ سعيد للأسر والشركات في مختلف أرجاء المملكة المتحدة. وقعنا أول اتفاق تجارة حرة يُبرم مع الاتحاد الأوروبي دون أي رسوم أو حصص.

واعتبر أن هذا الاتفاق سيحمي تكامل السوق الداخلية، وموقع أيرلندا الشمالية فيها.

على الجانب الآخر؛ أقرّت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الجانب الأوروبي يدرك أن اتفاق “بريكست” لن ينهي كافة الأزمات بين الطرفين، لكن في الوقت نفسه يجب تجاوز هذه المرحلة، حتى تبقى المملكة المتحدة حليفة.

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