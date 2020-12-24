طرابلس .. حريق بمحولات (1) و (2) جهد 30 ك.ف  بمحطة تحويل عين زاره 

طرابلس 24 ديسمبر 2020 (وال)- شبّ حريق بمحولات رقم “1” و”2″ جهد 30 ك.ف بمحطة تحويل عين زاره ، بعد ورود بلاغ عن اندلاع حريق بمحطة تحويل 220–30– 11KV عين زارة “مشروع الموز”.

وقالت الشركة – في بيان عبر صفحتها في فيسبوك – إنه تمت السيطرة على الحريق بفضل هيئة السلامة الوطنية، بضرر جسيم بالمحوّل رقم ( 1) جهد 30 ك.ف، وضرر جزئي بالمحوّل رقم (2) جهد 30 ك.ف، وتم حماية غرفة المفاتيح بمحطة 30 ك.ف، وكذلك حماية محطتي 220 و11 ك.ف بالكامل، واستمر فريق الإطفاء بالمناوبة بالمحطة تحسّبًا لعودة الاشتعال من جديد. (وال- طرابلس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال