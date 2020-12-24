توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتفاق تجاري بشأن “بريكست”

بروكسل 24 ديسمبر 2020 (وال)- توصّل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون الخميس، إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد “بريكست”، وفق ما أفاد مسؤولون من الجانبين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين – في مؤتمر صحفي:” هذه الصفقة كانت تستحق الكفاح من أجلها”، مضيفة: “لدينا الآن اتفاقية عادلة ومتوازنة مع المملكة المتحدة، وستحمي مصالح الاتحاد الأوروبي وتضمن المنافسة العادلة.”

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون – في تغريدة عبر تويتر- أنه تم “تم الاتفاق” .. التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد “بريكست” مع الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون – في مؤتمر صحفي للاتحاد الأوروبي: “اتفاق مرحلة ما بعد بريكست جيد لكل أوروبا .. كما أن اقتصادنا سيستفيد منه بشكل كبير”، مضيفًا: “للاتحاد الأوروبي أقول إننا سنكون أصدقاءكم وحلفاءكم وأول سوق لكم .. ولدينا الأساس لتثبيت الصداقة مع الاتحاد الأوروبي”.

من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها “واثقة” من أن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد كانت “نتيجة جيدة”، مضيفة : “سنكون قادرين بسرعة على تحديد ما إذا كانت ألمانيا ستدعم نتيجة المفاوضات اليوم، وأن حكومتها ستجتمع الاثنين لمراجعة الاتفاقية، وأنا واثقة من أننا حققنا نتيجة جيدة”.

في المقابل، قالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس إن الاتفاق سيُؤدي إلى “علاقة تجارية قوية مع بروكسل وشركاء آخرين حول العالم”. (وال- بروكسل) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال