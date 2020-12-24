الدولار يرتفع.. هـذه اخر اسعار العملات والذهب مقابل الدينار الليبي

ارتفع سعر الدولار الامريكي بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تبايناً في تداولات السوق الموازية في ختام التداولات الخميس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا الخميس 24-12-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.60 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.61 دينار

اليورو = 6.75 دينار

الجنية الإسترليني 7.50 دينار

الليرة التركية 0.74 دينار

الدينار التونسي 2.09 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب232 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب270.6 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب283.5 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب309.3 دينار

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