حافلات عامة من طرابلس إلى بنغازي عبر هون

تقرير/218

أعلنت الشركة العامة للنقل السريع عن استئناف رحلاتها الداخلية بين المدن والخارجية الرابطة المدن الرئيسية بدول الجوار، حيث تنطلق الرحلات البرية بعد طول انقطاع، اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 م حسب الجدولة الموضوعة من طرف الشركة.

وقال الإعلامي بإذاعة الجفرة المحلية “محمود حمادي”،لــ 218 إن هذه الرحلات ستمر بمنطقة الجفرة بعد انقطاع لسنوات طويلة، تكبد خلالها مواطنو البلدية -بمدنها وبلداتها الخمس- خسائر كبيرة حين السفر إلى طرابلس أو بنغازي حيث تتجاوز القيمة مبلغ الــ700 دينار، علاوةً على حوادث السيارات وتعرض المسافرين للسطو من الطريق الغربية عبر غريان والشويرف في السنوات الأخيرة.

وأضاف “حمادي” أن رحلات الشركة العامة للنقل السريع -المملوكة للدولة- ستنطلق الجمعة من طرابلس لتصل إلى مدينة هون ومنها إلى مدينة بنغازي الساعة الخامسة مساء وكذلك من طرابلس إلى طبرق مروراً بهون، إضافةً إلى رحلة دولية من طرابلس إلى القاهرة مروراً بهون .

وقال “حمادي” إنه التقى مدير فرع الشركة في بنغازي الذي أفاد بأن مكتب الشركة في هون سيعمل أيضاً على تسيير رحلات إلى مدينة سبها من بنغازي ومن سبها إلى القاهرة ومن بنغازي إلى الإسكندرية .

وحددت الشركة العامة للنقل السر يع أسعار التذاكر عبر الخطوط البرية الرابطة بين المدن من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال وإلى خارج البلاد على النحو التالي: طرابلس – القاهرة بـــــ 315 دينار ليبي – طرابلس طبرق بـــ 70 دينار ليبي – طرابلس بنغازي بــ 50 دينار ليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية