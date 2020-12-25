مؤسسة النفط تبحثُ استئناف مشروعات الحفر المتوقفة لدى الشركة الوطنية

ناقشت الجمعية العمومية لـ”الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط”، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله؛ استئناف مشروعات الحفر المتوقفة.

جاء ذلك خلال اجتماعها السنوي بالمقر الرئيس لشركة “سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز”، حيثُ استعرض المجتمعون نشاط الشركة للعام2020، وبرامج الشركة المستقبلية للعام القادم.

وشهد الاجتماع عرض الميزانيات المقترحة لتحقيق مستهدفات الشركة، وأنشطة إداراتها المختلفة، ومناقشة العروض المرئية، التي توضح أعمال الحفر والصيانة المُنجزة، واستئناف المشروعات المتوقفة، وما تحتاج إليه من ميزانيات.

الاجتماع؛ حضره رئيس وأعضاء لجنة إدارة “الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط”، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، ومديرو الإدارات من الجانبيْن.

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