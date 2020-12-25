ملفات مُهمّة على طاولة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين

بحثت إدارة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، خلال اجتماعها الدوري، سير العمل بالمجلس، إضافة إلى متابعة اعتماد إنشاء عدة إدارات بالمجلس، منها إدارتا “الاستثمار والاقتصادية”.

وشهد الاجتماع، بحث الاتفاق المبدئي بين المجلس ومصرف ليبيا الخارجي؛ بشأن تسهيل إجراءات فتح حساب المعاملات المصرفية لأصحاب الأعمال، إضافة إلى الاتفاق على فتح فرع المجلس في المنطقة الجنوبية بمدينة “سبها”.

وتضمّن الاجتماع، بحث الترتيبات المتعلقة بالكيان القانوني لمنصة مناصرة القطاع الخاص ومنصة الأعمال الرقمية، التي سيتم إنشاؤها بالشراكة مع المؤسسة الأمريكية، إضافة إلى عرض نشاطات فرع المجلس بمدينة بنغازي؛ لدعم الأنشطة الاقتصادية في المنطقة الشرقية.

وقد شارك في هذا الاجتماع المُوسّع، كل من رئيس مجلس الإدارة عبدالله الفلاح، أعضاء المجلس، والمدير التنفيذي للمجلس، إضافة إلى رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين “فرع بنغازي”، ومدير الشؤون القانونية بالمجلس.

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