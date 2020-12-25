ليبيا أنفقت مليار دينار على ملف “كورونا”.. ومراكز العزل “عاجزة”

كشف المصرف المركزي عن تفاصيل جديدة حول الإنفاق العام على ملف “كورونا”، خلال الفترة ما بين “مارس ويناير” الماضييْن.

وأظهرت بيانات المركزي الحديثة، إنفاق الخزانة العامة أكثر من مليار دينار خُصّص منها 632 مليون دينار لصالح وزارة الصحة، فيما خُصّص للبلديات والمجالس المحلية 50 مليونًا، وخصّصت الحكومة 95 مليون دينار لصالح جهاز الطب العسكري، في إطار مواجهة فيروس “كورونا”.

وأظهرت النشرة الحديثة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، إنفاق 35 مليونًا لجهاز الإسعاف لمواجهة الفيروس سريع الانتشار، ونحو 151 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي و44 مليون دينار لصالح السفارات والقنصليات و 22 مليون دينار لصالح وزارة التربية والتعليم.

وتشير المعلومات الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى إصابة أكثر من 97 ألف شخص، بحلول أمس الخميس.

وعلى الرغم من إنفاق ليبيا هذه المبالغ؛ تواجه مراكز العزل عجزًا كبيرًا في أجهزة الأكسجين وغرف العناية الفائقة، إضافة إلى أزمات مُتكرّرة بسبب نقص محاليل الاختبارات، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه الأموال قد تعرضت لعمليات فساد تزامنًا مع تأخّر إصدار التقارير الرقابية عن الأجهزة المختصة، وإظهارها للرأي العام.

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