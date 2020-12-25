صنع الله يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية

ترأس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية.

تناول الاجتماع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الشركة للحد من انتشار جائحة كورونا لأجل أمن وسلامة العاملين.

كما تمت مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2020، والمقترحة لسنة 2021، والهيكل التنظيمي، وإنجازات الشَّركة في مجال الصَّحة والسَّلامة الغذائيَّة، إلى جانب الوضع المالي للشركة. ‎

‎ وأشاد مصطفى صنع الله بالجهود التي تبذلها لجنة إدارة الشركة وكافة العاملين بها، منوهاً على اهمية الاهتمام بسلامة العاملين وخاصة في ظل تفشي وباء كورونا، والاخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية لحمايتهم، وضرورة التعاون بين الشركة ومستخدميها، والتفكير بطريقة استراتيجية تزيد من دخلها بتنوع مصادر الدخل و الدخول في شركات ناجعة و التواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط للحصول على الاعتمادات اللازمة .

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