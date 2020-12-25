“صنع الله” يبحث المشاريع العامة والميزانيات المقترحة لشركة الزاوية

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع شركة الزاوية لتكرير النفط، مشاريع الشركة للعام الحالي والعام القادم، إضافة لإعداد برنامج العمل العام للعام المُقبل، ووضع الميزانيات المقترحة.

وتخلل الاجتماع عدة عروض توضح خطة الشركة في الحفاظ على مواصفات منتجاتها والعمل على تحسين الإنتاج؛ وذلك وفقًا لمتطلبات الأسواق العالمية والمحلية، إلى جانب عرض برامج وعمليات الصيانة والمشاريع الجديدة.

وحضر الاجتماع كل من رئيس الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية وأعضاء لجنة الإدارة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

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