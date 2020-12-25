اجتماع الجمعية العمومية لشركة الزواية لتكرير النفط يبحث استقرار الإنتاج

بحث اجتماع الجمعية العمومية لشركة الزاوية لتكرير النفط اليوم الجمعة، استقرار الإنتاج والميزانية التقديرية الخاصة بالعام الجاري 2020، بمشاركة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وتناول الاجتماع خطة الشركة في الحفاظ على مواصفات منتجاتها والعمل على تحسين الانتاج وفق متطلبات الاسواق العالمية والمحلية، وعرض برامج وعمليات الصيانة واستعراض المشاريع الجديدة والمستهدفة في 2021.

وأشار بيان للشركة إلى أن الاجتماع تطرق أيضا لمشاريع الشركة للعام الجاري وبرامج العمل للعام 2021.

ووفق البيان، تم تقييم نتائج المشاريع المنجزة كإعادة تشغيل وحدات التكرير والتحسين ومصنع اسفلت بنغازي بعد توقف دام لفترة طويلة، وأعمال الصيانة الجزئية للمرسى رقم 3 بميناء الزاوية، واستئناف تصدير خام الشرارة من ميناء الزاوية.

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