صنع الله يهنئ العاملين في شركة الزاوية على مجهوداتهم

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هنأ رئيس الجمعية العمومية المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الجمعة، العاملين بشركة الزاوية على مجهوداتهم الاستثنائية المبذولة رغم كل الظروف الصعبة وشحّ الميزانيات.

أتى ذلك خلال اجتماع عقدته الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط مع مجلس إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط، والذي يأتي ضمن الاجتماعات المتواصلة منذ 4 أيام للجمعية العمومية في مرسى البريقة.

وقال صنع الله، في بيان، للمؤسسة الوطنية للنفط، “إن عاملي قطاع النفط هم من حافظوا على وحدة ليبيا”، موجهًا التهنئة لكل العاملين بشركة الزاوية على الإنجازات التي تم تحقيقها.

ولفت صنع الله، إلى أن العاملين في شركة سرت تمكنوا من إعادة تشغيل وحدات التكرير والتحسين ومصنع إسفلت بنغازي بعد توقف دام لفترة طويلة، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الجزئية للمرسى رقم (3) بميناء الزاوية، واستئناف تصدير خام الشرارة من ميناء الزاوية.