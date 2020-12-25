ختام دورة تدريبية حول الاستخدام الفعّال لأجهزة التفتيش الأمني بمطار بنينا الدولي

بنغازي 25 ديسمبر 2020 (وال)- اختتم مركز المعلومات بمطار بنينا الدولي، الدورة التدريبية حول “الاستخدام الفعّال لأجهزة التفتيش الأمني والإجراءات المصاحبة له”.

وبحسب صفحة مطار بنينا على موقع التواصل فيسبوك – فإن الدورة أقيمت بالتنسيق بين إدارة المطار ومصلحة المطارات المنفذة للدورة عبر فريقي عمل للتدريب وآخر لصيانة الأجهزة بالمطار.

واستهدفت الدورة العناصر المُشغلة لأجهزة التفتيش بالمطار، والمتمثلة في عناصر الأمن الداخلي والجمارك، بالإضافة إلى فنيّي مكتب تشغيل وصيانة المنظومات، ومكتب الأمن والسلامة، ومكتب النقل الجوي بإدارة المطار. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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